Многодетную мать-одиночку выселили с детьми в никуда

Власти Зеленодольска (Татарстан) решили выселить многодетную жительницу Миляушу Терскову и ее троих детей из квартиры в аварийном доме без альтернативы, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Терсковой предложили 281 тысячу рублей, которых не хватит на комнату в коммуналке. Согласно решению суда, многодетная женщина обязана покинуть свою квартиру, купленную с помощью материнского капитала, до 11 апреля. При этом деньги ей не дошли: средства поступили на счет нотариуса Этери Силагадзе, которая отказалась общаться с журналистами.

В районной администрации заявили, что Терсковой повезло, что ее квартиру оценили в 281 тысячу и что ей были готовы предоставить квартиру по договору социального найма, но она отказалась сама. По словам женщины, ей действительно предложили квартиру, но не по договору социального найма, а с устным обещанием «не выселять». Оформить в собственность или оставить в наследство такую недвижимость невозможно.

Терскова стояла в очереди на получение жилья как мать ребенка-инвалида (ее сын плохо слышит и видит, у него задержка психического развития), но на очередной комиссии его статус не подтвердили. После этого она решила продать жилье и взять кредит на покупку двухкомнатной квартиры, но органы опеки заявили, что это противоречит интересам детей. Обращения в прокуратуру Татарстана, к региональному уполномоченному по правам человека и региональное правительство с просьбой предоставить ей равноценное жилье ни к чему не привели.

Она добавила, что отец детей не платит алиментов, а с предыдущей работы ее попросили уволиться после того, как в рабочее время она посетила суд. Сейчас женщина зарабатывает две тысячи рублей в месяц. «Мы теперь в гараже, в сарае должны жить?» — посетовала она.

Ранее аналогичная ситуация возникла с 92-летней жительницей Зеленодольска Марфугой Гадиевой, труженицей тыла и ветераном труда, которую суд постановил выселить из аварийного жилья, не предоставив достойной альтернативы. В ее защиту на сайте Change.org подписали петицию более 115 тысяч человек

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