Россияне возмутились принудительному выселению 92-летней пенсионерки-инвалида

На сайте Change.org создана петиция в защиту 92-летней жительницы Зеленодольска (Татарстан) Марфуги Гадиевой, которую суд постановил выселить из аварийного жилья, не предоставив достойной альтернативы. На момент публикации новости ее подписали более 115 тысяч человек.

Гадиева — труженица тыла, ветеран труда и инвалид второй группы. В 2012 году дочь купила ей трехкомнатную квартиру в том же доме, где живет сама, за два миллиона рублей. Три года спустя семья узнала, что еще в 2011-м здание признали аварийным и будут сносить. 30 января Зеленодольский суд постановил выселить пенсионерку, предложив взамен 748 тысяч рублей компенсации (11 тысяч рублей за квадратный метр) или однокомнатную квартиру. По подсчетам проекта «Активатика», на эти деньги в городе можно купить одну просторную комнату или 20-метровую «однушку-клетушку».

Решением суда дочь Гадиевой также лишилась жилья. В 2016 году она заказала независимую экспертизу, которая признала дом пригодным для жизни и не аварийным, так как его износ составляет 46 процентов. Суд проигнорировал эти данные и не удовлетворил заявления жильцов, которых пытались обжаловать постановление о сносе.

Издание InKazan уточняет, что городские власти оправдывают свои действия отменой нормы, по которой при расселении предоставлялось равное по площади жилье. Сейчас переселенцам выдают равноценные квартиры — рубль в рубль.

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