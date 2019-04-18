Многодетную россиянку внесли в список экстремистов за комментарий в соцсети

В городе Коле Мурманской области многодетную мать Наталью Потапову осудили за публичные призывы к экстремизму и внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга за комментарий во «ВКонтакте». Об этом сообщает телеканал ТВ-21.

Уточняется, что в мае прошлого года 29-летняя россиянка эмоционально прокомментировала новость о том, что в Ростовской области 22-летний нетрезвый мужчина проник в частный дом и попытался изнасиловать 11-летнюю девочку. По мнению обвинения, ее запись содержала призыв уничтожать людей отдельной национальности.

Призывы «были высказаны в адрес неопределенного круга лиц — уроженцев Северо-Кавказского региона и Средней Азии», рассказала старший помощник прокурора Кольского района Татьяна Васильченко.

По словам самой Потаповой, в феврале текущего года в ее квартиру пришли с обыском около 15-20 человек, они «перерыли весь дом» и забрали планшеты и другие гаджеты. Женщина догадалась, в чем ее подозревают. «Я честно призналась, я не стала ничего скрывать. Я вообще забыла про этот комментарий», — заявила она.

Мать пятерых детей признали виновной по части 2 статьи 280 УК («Публичные призывы к экстремизму») и приговорили к одному году условно с испытательным сроком в полтора года. Ее также внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга под номером 6326, а банковский счет заблокировали. Женщина может снимать не более 10 тысяч рублей в месяц с карты, куда приходит пособие на ребенка.

Уточняется, что во время следствия Потапова была беременна пятым ребенком, которого родила раньше срока из-за нервного потрясения.

В апреле сообщалось об учительнице Наталье Оганисян из Новосибирской области, которую обвинили в экстремизме несли в список террористов из-за ссоры с матерью ученика. Она назвала родительницу, гражданку Узбекистана, «хамкой» и посоветовала учить русский язык. Мать ребенка написала заявление в полицию.

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