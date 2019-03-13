Директриса детдома годами игнорировала жалобы воспитанников на изнасилования

В Санкт-Петербурге директриса детского дома №8 Наталья Федорова несколько лет считала выдумщиками детей, рассказывавших ей о сексуальном насилии со стороны педагогов. Обвиненную в преступной халатности женщину не посадят, потому что срок давности по ее делу почти истек, сообщает «Медиазона».

По данным издания, об изнасилованиях стало известно благодаря документальному фильму студентки факультета культуры Гуманитарного института профсоюзов. В фильме Екатерины Соболевской «Моя история» 26-летний Яков Яблочник рассказывает о сексуальном насилии, которому он подвергался в детском доме.

По словам мужчины, на момент первого изнасилования ему было 13 лет. Сотрудник социальной гостиницы для выпускников-сирот «Мечта» Кирилл Покалюк отвел мальчика в туалет и подверг сексуальному насилию. После этого преступления в отношении несовершеннолетнего повторялись каждую неделю.

Затем Яблочник попал в порноиндустрию. Учительница детдома Екатерина Ротачева отвела его на фотокастинг, после которого подросток начал сниматься в гей-порно. По его словам, на тот момент он не отдавал себе отчет о том, что с ним делают на этих съемках.

Фильм о судьбе Яблочника был передан в прокуратуру Санкт-Петербурга. После обысков в квартирах педагогов и допросов в апреле 2017 года пятерых сотрудников детского дома задержали по подозрению в педофилии.

Против двух педагогов — 70-летнего Станислава Виноградова и 46-летнего Михаила Елина, а также вахтера Павла Прикащикова, Андрея Соловьева и Кирилла Покалюка возбудили уголовное дело по статье 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Их дела рассматриваются в Кировском районном суде Санкт-Петербурга.

В ходе следствия директриса детского дома Федорова призналась, что с 2003 по 2017 год не раз выслушивала жалобы от воспитанников об изнасилованиях. Она заявила, что не верила детям, так как они состоят на учетах в психоневрологическом диспансере и «могут фантазировать на сексуальные темы». Женщина доверилась репутации Елина и Виноградова, которых считала «уважаемыми людьми и педагогами с большим стажем работы», и не предпринимала никаких мер на протяжении 14 лет.

На Федорову завели уголовное дело по части 1 статьи 294 УК («Халатность»). Она полностью признала свою вину.

По словам адвоката Дмитрия Герасимова, представляющего в суде интересы Яблочника, срок давности по этой статье истекает 19 марта, поэтому игнорировавшей сообщения о насилии над воспитанниками директрисе удастся избежать наказания.

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