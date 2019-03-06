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Россиянин отчаялся получить квартиру и попытался покончить с собой у стен мэрии

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Житель Белгорода предпринял попытку суицида у здания городской администрации на Соборной площади из-за отказа в получении квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

31-летний Владимир Смоляков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался покончить с собой в ночь на 5 марта. Его спасли полицейские. Пострадавшего доставили в больницу с ожогами первой и второй степени. Его состояние оценивается как стабильное.

Он рассказал, что требовал квартиру, положенную ему по закону как сироте, но жилья ему не дали.

В администрации Белгорода пояснили, что никаких обращений от Смолякова по поводу жилья не поступало.

Следственный отдел Следственного комитета по городу Белгороду проводит проверку.

В 2018 году пожилые брат и сестра из Петропавловска-Камчатского пытались покончить с собой из-за одиночества и маленьких пенсий. Сын одного из пенсионеров заявил, что они с женой регулярно навещали пожилых людей и помогали им финансово.

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Редакция ищет врачей и медицинских работников. В последнее время все чаще говорят о том, что силовики открыли на них охоту. В Следственном комитете даже создано специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно преступлениями в медицине. Поэтому мы ищем врачей, которые сталкивались с правоохранительными органами и могут рассказать нам об этом опыте.
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