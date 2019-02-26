«Самая красивая наркоманка России» попыталась покончить с собой

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, арестованная за хранение наркотиков, пыталась покончить с собой в СИЗО № 6. Об этом «МБХ Медиа» рассказал ее адвокат Никита Таранищенко.

По его словам, причиной попытки суицида стала «ломка» девушки, у нее абстинентный синдром. После случившегося ее перевели в другой следственный изолятор, но «никаких попыток улучшить ее психиатрическое состояние не было».

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Адвокат отметил, что за 26 дней после ареста было проведено только одно следственное действие.

В январе стали известны подробности задержания Глазовой сотрудниками ДПС. 27-летняя москвичка была задержана с прозрачной банкой с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма при попытке резко изменить направление движения автомобиля и скрыться от полицейских. В отношении нее составили административный протокол по статье 6.8 КоАП.

Сообщалось, что в январе прошлого года Глазову задерживали с героином массой 1,73 грамма. Ее отпустили под обязательство о явке, но москвичка на допрос не пришла.

Статья вышла на сайте «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря 2018 года. Героиня текста по имени Тэо рассказала, что 10 лет употребляет героин, работает моделью, программисткой и продолжает жить нормальной жизнью, несмотря на то что ежедневно делает уколы в пах.

Пользователи сети называли девушку «самой красивой наркоманкой России», но многие критиковали однобокую подачу материала о жизни наркозависимых. В статье также была указана ссылка на страницу героини во «ВКонтакте».

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