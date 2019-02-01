«Самую красивую наркоманку России» сочли уголовницей и арестовали

Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, находившаяся в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков, арестована по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 228 УК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Кузьминского районного суда.

«Глазовой изменена мера пресечения на заключение под стражу на 28 суток, то есть по 27 февраля 2019 года», — уточнили в суде.

Ранее, в январе, стали известны подробности задержания Глазовой. 27-летняя москвичка была задержана сотрудниками ДПС при попытке резко изменить движение автомобиля и скрыться от полицейских с прозрачной банкой с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма. В ее отношении составили административный протокол по статье 6.8 КоАП.

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Также сообщалось, что в январе прошлого года Глазову задерживали с героином массой 1,73 грамма. Ее отпустили под обязательство о явке, но москвичка на допрос не пришла.

Статья вышла на сайте «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря 2018 года. Героиня текста по имени Тэо рассказала, что 10 лет употребляет героин, работает моделью, программисткой и продолжает жить нормальной жизнью, несмотря на то что ежедневно делает уколы в пах.

Пользователи сети называли девушку «самой красивой наркоманкой России», но многие критиковали однобокую подачу материала о жизни наркозависимых. В статье также была указана ссылка на страницу героини «ВКонтакте».

20 декабря МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за «сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики».

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