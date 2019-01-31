«Самую красивую наркоманку России» задержали за наркотики

В Москве задержана подозреваемая в незаконном обороте наркотиков героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, у женщины был изъят героин.
Статья вышла на сайте «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря. Героиня текста по имени Тэо рассказала, что 10 лет употребляет героин, работает моделью, программисткой и продолжает жить нормальной жизнью. «Я до мелочей продумала свой подход. И результат налицо. Даже фигуру получается поддерживать без упражнений. Есть могу все, что захочу», — заверяла она.
Кроме того, женщина сообщила, что надеется стать примером для других наркозависимых: по ее словам, она продумала свой распорядок дня, приемы пищи и уход за собой и даже получила поддержку у матери. Как следовало из статьи, интервью она давала также после инъекции наркотиков.
Пользователи сети называли девушку «самой красивой наркоманкой России», но многие критиковали однобокую подачу материала о жизни наркозависимых. В статье также были указаны ссылки на социальные сети героини.
20 декабря МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за «сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики».