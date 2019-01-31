Стали известны подробности задержания «самой красивой наркоманки России»

Подозреваемая в незаконном обороте наркотиков героиня статьи «Героин — собственность модели», 27-летняя москвичка Анна Глазова задержана сотрудниками ДПС при попытке резко изменить движение автомобиля и скрыться от полицейских, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

«При задержании у нее обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма. Вещество направлено на экспертизу», — сообщили в ведомстве.

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В отношении задержанной составили административный протокол о незаконном обороте наркотиков по статье 6.8 КоАП. Ей грозит до 15 суток административного ареста.

Источник в правоохранительных органах также подтвердил личность задержанной и рассказал, что она находилась в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков.

По информации Telegram-канала Mash, Глазову задерживали с героином массой 1,73 грамма в январе прошлого года. Ее отпустили под обязательство о явке, но москвичка не явилась на допрос.

Статья вышла на сайте «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря. Героиня текста по имени Тэо рассказала, что 10 лет употребляет героин, работает моделью, программисткой и продолжает жить нормальной жизнью, несмотря на то что ежедневно делает уколы в пах.

Пользователи сети называли девушку «самой красивой наркоманкой России», но многие критиковали однобокую подачу материала о жизни наркозависимых. В статье также была указана ссылка на страницу героини «ВКонтакте».

20 декабря МВД России попросило Роскомнадзор заблокировать материал за «сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики».

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