Путина попросили о реформе системы интернатов

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила главу государства Владимира Путина дать поручение о реформе системы детских домов-интернатов. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 31 мая.

По словам омбудсмена, в этой сфере выявлена масса нарушений. В частности, по ее словам, речь идет о несоблюдении имущественных прав подопечных, неоказании необходимой медицинской помощи.

«Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить», — отметила она на встрече с президентом.

Всего в России насчитывается 109 таких учреждений, в которых проживают 13 тысяч детей, уточнила Кузнецова.

В апреле четырехлетнего мальчика из Дубровского детского дома-интерната срочно госпитализировали в Москву в состоянии крайнего истощения.

В апреле прошлого года в Челябинской области закрыли Лазурненскую школу-интернат для детей-сирот после возбуждения уголовного дела об изнасиловании воспитанников.

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