В России улучшат условия проживания в психоневрологических интернатах

В Роспотребнадзоре решили изменить жилые помещения психоневрологических интернатов (ПНИ). В ведомстве подготовили изменения о переходе от коридорной системы учреждений к квартирной. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, квартирная система подобных учреждений давно действует во всем мире. В России планируется перейти с коридорной системы на квартирную к 1 июня, отметила Голикова.

Она также добавила, что в российских ПНИ еще сохраняется «семидневная передержка» (изоляция пациентов на неделю, препятствующая возникновению вспышек инфекционных заболеваний, которые, возможно, имеются у поступившего в медучреждение человека — прим. "Ленты.ру"). По словам Голиковой, сейчас «необходимости в таких процедурах нет».

Изменения условий проживания нужны для того, чтобы удостовериться, действительно ли поступающие в ПНИ россияне не могут содержаться в семье. Кроме того, по мнению Голиковой, те пациенты, которые «больны и одиноки», не должны чувствовать себя «изгоями общества».

Обследование содержащихся в ПНИ людей будет проводиться до сентября 2019 года.

Психоневрологический интернат (ПНИ) — социально-медицинское учреждение, предназначенное для проживания и обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет с хроническими психическими расстройствами. В ПНИ помещают тех, кто не может находиться на самообеспечении либо в семье.

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