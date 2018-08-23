Директора психоневрологического интерната посадили за сгоревших пациентов

Директора воронежского психоневрологического интерната Сергея Никифорова признали виновным в гибели 23 пациентов, сгоревших при пожаре 12 декабря 2015 года. Об этом в четверг, 23 августа, сообщила пресс-служба СК.

Вместе с ним судили завхоза бюджетного учреждения Юрия Дыхненко. За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (статья 219 УК РФ) их приговорили к 2,5 и двум годам лишения свободы соответственно. Отбывать срок осужденные будут в колонии-поселении.

Следствием и судом установлено, что Никифоров и Дыхненко не установили на чердаке интерната автоматической системы пожарной сигнализации и не обеспечили здание жилого корпуса системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, они не организовали обучение персонала алгоритму действий при возникновении пожара.

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В результате их бездействия начавшийся 12 декабря 2015 года пожар был поздно обнаружен персоналом интерната, поэтому пациенты, в том числе лежачие, не были своевременно эвакуированы.

Пожар в психоневрологическом интернате №74 в селе Алферовка Новохоперского района произошел вечером 12 декабря 2015 года. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 23:02 мск. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В ликвидации огня участвовали более 270 человек и около 50 единиц техники. Возгорание удалось полностью ликвидировать лишь спустя четыре часа. Одноэтажный кирпичный корпус с деревянными перекрытиями полностью сгорел.

В результате ЧП погибли 23 человека, еще столько же получили ранения.

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