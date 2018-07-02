Директора и завхоза воронежского интерната обвинили в гибели 23 пациентов

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение руководству психоневрологического интерната в Воронежской области, где зимой 2015 года во время пожара погибли 23 пациента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«К уголовной ответственности привлечены директор интерната Сергей Никифоров и заведующий хозяйством интерната Юрий Дыхненко», — уточнили в СК.

Обоих обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 219 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

Следователи пришли к выводу, что Никифоров и Дыхненко должны были следить за соблюдением пожарной безопасности, но не придали значения отсутствию пожарной сигнализации на чердаке жилого корпуса. Также персонал учреждения не знал, как действовать при пожаре.

Из-за этого о возгорании стало известно слишком поздно, а сотрудники не смогли организовать эвакуацию людей. Многие из пациентов были малоподвижными, некоторые находились под влиянием сильнодействующих препаратов. В результате 21 человек погиб на месте, еще двое — в больнице. Один пациент получил тяжкий вред здоровью.

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