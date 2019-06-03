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Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья

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В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов вышли к зданию правительства края на центральную площадь города и объявили о голодовке из-за невозможности годами получить положенное по закону жилье. Об этом сообщает портал «Новости Хабаровска» в понедельник, 3 июня.

По словам Екатерины Тупяковой, одной из участниц акции, она встала в очередь на получение жилья в 2012 году. Вскоре ей пришлось подавать в суд, поскольку квартиру она так и не получила. Суд встал на сторону Туляковой, но с тех пор прошло два года, а жилье она так и не получила. «Пока не получим конкретных результатов — не уйдем», — заявила выпускница хабаровского детдома.

По состоянию на 3 июня участники акции сидят на скамейках напротив местного «Белого дома» и пьют только воду.

В пресс-службе главы региона Сергея Фургала заверили, что знали об акции за два дня до ее начала, и заявили, что «все идет по плану». Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко заявила, что Фургал встречался с участвующими в акции сиротами месяц назад. «Но за это время построить новый дом невозможно — проблема складывалась годами, а нам эта очередь досталась по наследству», — отметила она.

Как заявила Томченко радиостанции «Говорит Москва», до конца 2019 года будет построено и сдано около пятисот квартир. «Большая часть тех, кто сегодня пикетирует на площади Ленина, получат свои квадратные метры наконец-то и заселятся, и их проблема будет решена. Но их, видимо, этот ответ не устраивает», — сказала она.

Ранее в Нижнем Тагиле сироту из детского дома поселили в квартиру без пола и окон и незаконно сняли с жилищного учета. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила признала действия управления незаконными и вынесла протест.

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