Объявивших голодовку ради получения жилья детдомовцев расселили в общежитие

В Хабаровске бывшим воспитанникам детских домов, которые вышли к зданию правительства края на центральную площадь города и объявили о голодовке из-за невозможности годами получить положенное по закону жилье, предложили заселиться в общежитие. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Участникам акции предложили бесплатно комнаты в общежитии хабаровского краевого центра спортивной подготовки сборных команд. Согласились несколько человек, говорится в сообщении.

В разговоре с ТАСС представитель пресс-службы правительства отметил, что все участники акции якобы снимают квартиры и получают компенсации за аренду в размере 10 тысяч рублей в месяц.

По словам одной из устроивших голодовку воспитанниц детского дома, предложенные комнаты устроили ее и других участников акции. В них имеются такие удобства, как душ и туалет, есть стиральные машины, плиты, холодильники.

В пресс-службе также подчеркнули, что детдомовцев будут постоянно информировать о ситуации с выдачей им квартир.

3 июня в Хабаровске воспитанники детских домов вышли к зданию правительства края на центральную площадь города и объявили о голодовке из-за невозможности годами получить положенное по закону жилье. В пресс-службе главы региона Сергея Фургала заверили, что знали об акции за два дня до ее начала, и заявили, что «все идет по плану». Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко заявила, что Фургал встречался с участвующими в акции сиротами месяц назад. «Но за это время построить новый дом невозможно — проблема складывалась годами, а нам эта очередь досталась по наследству», — отметила она.

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