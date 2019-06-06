Дом
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
США начали активно вкладывать деньги в Россию
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Команда Зеленского обвинила Порошенко в провокации
Сотрудникам «Роскосмоса» ограничили выезд за границу после побега топ-менеджера
В аэропорту Шереметьево задержан министр Иркутской области
Спикер Конгресса США захотела увидеть Трампа в тюрьме
В России нашли способ удержать рост цен на бензин
Опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге
Парламент Японии призвал предлагавшего отвоевать Курилы политика уйти в отставку
Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу
Новости партнеров

На рынке жилья заметили ажиотаж

Перейти в «Мою Ленту»

Около четверти потенциальных покупателей жилья спешат приобрести квартиры в новостройках до 1 июля текущего года, когда вступят в силу новые правила продажи строящейся недвижимости. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, с 1 июля застройщики не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования проектов. Деньги покупателей будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода новостройки в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства. Таким образом, их расходы возрастут, а жилье подорожает.

«В результате появляется стимул для активного выбора предложений в тех новостройках, которые сейчас представлены на рынке и реализуются по старой схеме», — поясняют аналитики. По их подсчетам, 24 процента будущих новоселов целенаправленно рассматривают «старые» проекты. Еще около 16 процентов приобретают квартиры в новостройках без учета проводимой реформы долевого строительстве, руководствуясь личными обстоятельствами, которые побуждают решать жилищную проблему именно сейчас.

Порядка 9 процентов потенциальных покупателей нацелены на минимизацию рисков, поэтому выбирают проекты, где квартиры уже продаются через эскроу-счета. Половина — 51 процент — вовсе отложили покупку на неопределенный срок. «Потенциальные покупатели желают лучше разобраться в ситуации и понаблюдать за рынком», — констатируют эксперты.

Ранее, в мае текущего года, аналитики заявляли, что переход на проектное финансирование строительства жилья спровоцирует резкий рост цен в новостройках. По их мнению, минимальное увеличение составит 8 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья
Москва заняла второе место в мире по росту цен на дорогое жилье
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
В Москве нашли тысячи проблемных квартир
Другие материалы рубрики
Дом00:05 5 июня

Атака дронов

Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
17:50 4 июня

Россиянам пообещали ипотеку под три процента годовых

02:24Сегодня

Московское жилье стало менее доступным для долларовых миллионеров

23:24 5 июня

В России запустят «пожарную» ипотеку

Дом00:09 2 июня

Мама, анархия

Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
08:14 4 июня

В квартире известного московского художника обнаружили 80 кошек

21:35 5 июня

Россияне разлюбили захламлять свои балконы

20:15 5 июня

Названы районы Москвы с дефицитом магазинов

Дом00:0722 мая

«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»

Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
23:14 3 июня

Дачный домик в Подмосковье предложили снять за 45 миллионов рублей в месяц

10:49 5 июня

Названы города России с дешевеющим жильем

10:30 5 июня

Ожидания владельцев и съемщиков дорогого жилья в Москве разошлись на тысячу евро

Россия
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
«Секта — как материнская среда»
Что толкает россиян отдавать деньги и свободу в руки гуру, наставников и бизнес-тренеров
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
Обстрелянные на учениях бывшие солдаты потребовали компенсации у Минобороны
Опубликован список возможных мест для строительства храма в Екатеринбурге
Россиянин в суде избежал наказания за картину «Сдирание кожи с продажного судьи»
Глухонемые россияне оказались на острове и не смогли позвать на помощь
Все материалы
Мир
«Это нежеланные и ненужные дети»
 
В Москве не посчитали переговоры с террористами ударом по репутации
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой
Россия и Китай призвали другие страны вернуть ядерное оружие из-за границы
Трамп обвинил Россию и Китай в загрязнении природы
В Евросоюзе одобрили санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
На Украине поведали о причине сложных отношений Москвы и Киева
Стали известны подробности переговоров контактной группы по Донбассу
Российский корабль случайно попал в территориальные воды Украины
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Зеленский дословно повторил речь Порошенко об империализме России
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Четверть века в авангарде
В «Роснефти» прошло ежегодное общее собрание акционеров
Водка потеряла былую популярность у россиян
США начали активно вкладывать деньги в Россию
Названа цена торговой войны США и Китая для мировой экономики
Россия нашла способ обратить торговую войну США и Китая в свою пользу
Десятки тысяч самозанятых вышли из тени
Все материалы
Силовые структуры
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ попал на видео
Арестован предполагаемый убийца спецназовца ГРУ
Задержанного ФСБ начальника научного центра обвинили в госизмене
Россиянка по доносу посадила мужа-бизнесмена ради его капитала
Все материалы
Наука и техника
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Названа причина древней смертоносной эпидемии
Российская «Мертвая рука» ослабнет
Недовыведению мощнейшего спутника России нашли причину
Российский «Корнет» превзошел западный Trophy
Все материалы
Спорт
«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»
На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
Украинский футболист оправдался за поддержку российских спортсменов
Роналду забил за сборную впервые за год и вывел Португалию в финал Лиги наций
Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
На Украине фанаты избили футбольного судью
Буффон ушел из ПСЖ
Все материалы
Культура
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»
Звезда «Рассказа служанки» о стране, где женщины бесправны и обречены на роль секс-рабынь
Цацики, Пендервики и Финдус
10 лучших детских книг лета
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
Смерть Бари Алибасова опровергли
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль»
Трамп разругался с голливудской актрисой и назвал ее психопаткой
Актер Садальский назвал виновного в отравлении Алибасова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Отвратительная и угнетающая демонстрация нездоровых людей»
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу
Американский ведущий сравнил храм Василия Блаженного с заводом по выпуску дилдо
Телеведущая вышла в эфир после операции на мозге и поделилась ощущениями
Журналист грубо обошелся с плачущей вдовой шахтера и подвергся критике
Все материалы
Ценности
Синяя вода
Джинсы десятилетиями отравляли природу. Но есть способ это исправить
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Домогательства провоцируют фильмы»
Убийства чести, переизбыток женихов и алкоголизм: что окружает индийских женщин
Студентка придумала наряды для инвалидов и прославилась
Плоский живот модели на шестом месяце беременности озадачил фанатов
В России создали фотоаппарат по цене автомобиля
Пользователи сети пристыдили гостью свадьбы за похожее на дешевое белье платье
Все материалы
Путешествия
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Загадочная болезнь убила молодоженов во время отпуска
Пьяные россиянки высмеяли белорусский язык на рейсе в Минск и поплатились
На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
Полиция раскрыла популярные методы воровства у туристов
Все материалы
Из жизни
«Меня постоянно трясло от боли»
Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Работник зоопарка лишился рук при попытке искупать тигра
Медик побил колбасой пациента, обозвал его пьяницей и попал на видео
Все материалы
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Дизайнер нарисовал Defender 378 раз
Классический Land Rover как арт-объект
Стала известна цена первого российского Haval
GM обует свои машины в безвоздушные покрышки
Dodge выпустил «мрачную» версию 717-сильного седана Charger SRT Hellcat
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
На рынке жилья заметили ажиотаж
Московское жилье стало менее доступным для долларовых миллионеров
В России запустят «пожарную» ипотеку
Россияне разлюбили захламлять свои балконы
Все материалы