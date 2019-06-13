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В Москве подорожало дорогое жилье

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За май 2019-го средняя стоимость квадратного метра квартир в элитных новостройках Москвы увеличилась на 6 процентов, до 936 тысяч рублей. В сегменте апартаментов рост составил 4 процента, до 889 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах агентства «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Существенно прибавил и средний бюджет покупки «элитки» — для квартир он вырос сразу на 18 процентов, до 166 миллионов рублей, для апартаментов — на 9 процентов, до 110 миллионов за объект. Эксперты объясняют положительную динамику высоким уровнем цен в проектах, поступивших в реализацию за прошедший месяц.

По данным аналитиков, в мае на московский первичный рынок элитной недвижимости вышло в продажу три новостройки — в Тверском и Мещанском районах. В результате за прошедший месяц объем предложения элитных апартаментов в городе увеличился на 9 процентов по количеству лотов в экспозиции и на 13 процентов по суммарной площади — в настоящее время в Москве предлагается к продаже 932 элитных лота общей площадью 111 тысяч квадратных метров.

В сегменте элитных квартир экспонируется 667 лотов общей площадью 106 тысяч «квадратов». «Таким образом, объем предложения элитных апартаментов превосходит предложение квартир, экспонируемых на рынке, почти на 40 процентов», — отмечается в предоставленных материалах.

В мае текущего года стало известно, что Москва занимает второе место в мире по росту цен на дорогое жилье. За год ко второму кварталу 2019-го цены в московских проектах выросли на 12 процентов. Большее увеличение — 14-процентное — зафиксировано только на рынке недвижимости Берлина.

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