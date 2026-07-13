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09:36, 15 июля 2026Спорт

В отношении болельщиков сборной Аргентины на ЧМ-2026 ввели ограничения

Болельщикам сборной Аргентины запретили использовать политические лозунги на полуфинале ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

В отношении болельщиков сборной Аргентины на ЧМ-2026 ввели ограничения. Об этом сообщает La Voz.

Аргентинским болельщикам запретили использовать политические лозунги на полуфинале чемпионата мира со сборной Англии. В частности, под запретом находится тема принадлежности Фолклендских островов — архипелага, расположенного рядом с побережьем Аргентины, который принадлежит Великобритании. В Аргентине их называют Мальвинскими. «Заявлять, что Мальвинские острова принадлежат Аргентине, — это политический посыл, и мы договорились, что подобных демонстраций быть не должно, чтобы не провоцировать насилие», — заявила министр безопасности страны Алехандра Монтеолива.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией произошел военный конфликт за право владения островами. Он завершился поражением южноамериканской страны.

Полуфинальный матч чемпионата мира Аргентина — Англия пройдет 15 июля в Атланте, США. Он начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель этой игры 19 июля встретится в финале со сборной Испании, которая в своем полуфинале переиграла Францию со счетом 2:0.

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