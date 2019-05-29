Жилье рядом с Кремлем резко подорожало

За год объем предложения элитного жилья в шаговой доступности от Кремля вырос на пять процентов. Средняя стоимость квадратного метра такой недвижимости выросла в цене гораздо существеннее — на 27 процентов, отмечается в материалах аналитиков Insigma (есть в редакции «Ленты.ру»).

Аналитики компании исследовали рынок комплексов, жители которых смогут за 15-20 минут пешком дойти от своего подъезда до территории Кремля. Полученные данные свидетельствуют, что в мае 2019-го продажи открыты в 26 таких новостройках, объем предложения включает порядка 700 квартир и апартаментов.

Средняя стоимость квадратного метра в ЖК рядом с Кремлем составляет 1,15 миллиона рублей, средний бюджет покупки — 173 миллионов рублей.

«Статус жилья определяется его локацией. И территория в радиусе пешей доступности от Кремля всегда будет эталоном престижа, даже несмотря на попытки маркетологов расширить границы премиального сегмента (...) По-настоящему состоятельные и искушенные покупатели всегда обращают внимание на расположение объекта. И исторический центр Москвы для них в приоритете», — прокомментировал данные исследования Кирилл Бортов, директор по маркетингу компании Insigma.

Ранее эксперты Urbanus раскрыли свою статистику самых дорогостоящих сделок с недвижимостью в Москве, заключенных с начала 2019 года. Лидером, по их данным, стала покупка сразу двух в жилом комплексе на северо-западе Москвы. Совокупная стоимость приобретенных объектов недвижимости составила 724,6 миллиона рублей.

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