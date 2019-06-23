Стали известны регионы с самой доступной ипотекой

Ипотека становится доступнее из-за роста зарплат россиян. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Росбанка.

Самое доступное жилье оказалось в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Там при высоких средних зарплатах и низкой стоимости жизни средний покупатель может купить квартиру площадью более 100 квадратных метров. Москвич же со средней зарплатой сможет рассчитывать на квартиру площадью лишь в 27,4 квадратного метра. Самые маленькие квартиры у среднего покупателя будут в Приморском крае (26,1 квадратного метра) и Севастополе (24,9 квадратного метра).

Средний россиянин, купивший ипотечную квартиру в конце мая, будет тратить на выплату кредита 45,8 процента зарплаты (для сравнения в апреле — 46,9 процента). Подчеркивается, что это основной источник дохода у людей, взявших ипотеку. Реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) в России по итогам 2018 года выросли на 6,8 процента.

Отмечается, что повышенные риски возникают, когда на платежи по кредитам уходит более 50 процентов дохода. Это вычислили с учетом средней зарплаты и средней цены квадратного метра жилищной площади. За основу квартиры взяли жилье площадью 40 квадратных метров сроком на 15 лет.

Сообщается, что в начале 2019 года банки повышали ставки по ипотеке, жилая недвижимость дорожала, однако с марта ни один банк ставок не повышал, а в прошлом месяце некоторые стали снижать.

В июне стало известно, что самое дешевое жилье в России продается в два раза медленнее более дорогого, но более качественного.

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