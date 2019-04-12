Зарплаты россиян выросли

Реальные зарплаты (с поправкой на инфляцию) в России по итогам 2018 года выросли на 6,8 процента. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, передает ТАСС.

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8 процента — это самый высокий показатель с 2012 года», — отметил министр.

В октябре 2018-го Топилин анонсировал «беспрецедентные темпы» роста реальных зарплат — более чем на 10 процентов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала министра за слишком формальный подход к статистике.

В начале апреля Минэкономразвития понизило собственный прогноз по росту реальных зарплат. По версии ведомства, в 2019 году он составит 1,1 процента вместо объявленных ранее 1,4 процента.

По данным Росстата, по итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2 процента. Такая тенденция наблюдается пятый год подряд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!