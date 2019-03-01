Зарплаты россиян перестали расти

Рост реальных зарплат в России в январе 2019 года замедлился до 0,2 процента в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что это минимальный показатель с середины 2016 года. Регулятор объясняет замедление роста ускорившейся инфляцией, которая нивелирует влияние исполнения майских указов президента Владимира Путина.

Реальные располагаемые доходы населения (совокупные доходы с поправкой на инфляцию и за вычетом обязательных платежей, таких как налоги) в январе 2019 года, по данным ЦБ, снизились на 1,3 процента в годовом выражении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению.

По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м — тогда за год они выросли на четыре процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!