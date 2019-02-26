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Власти озаботились доходами россиян

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Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Это следует из списка поручений, опубликованного на сайте правительства.

Сообщается, что высшие должностные лица субъектов России должны будут представить соответствующую информацию в Минтруд и Минэкономразвития до 1 мая 2019 года.

По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м — тогда за год они выросли на четыре процента.

В декабре 2018 года падение доходов россиян в месячном выражении оценивалось в 2,9 процента. Это нивелировало весь рост доходов в 2018-м, когда в рамках исполнения майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты.

Ранее президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции. По его словам, для этого необходимо добиться качественной занятости, свободы предпринимательства, а также наличия квалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

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