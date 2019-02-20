Путин пообещал россиянам рост зарплат

Зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале «Россия 24».

«Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться. У нас более 40 миллионов граждан — это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы. И они должны расти не ниже уровня инфляции. Я прошу правительство учитывать это в своей работе», — сказал Путин.

По его словам, доходы всех россиян, в том числе тех, кто «трудится в промышленности, сельском хозяйстве, в сфере услуг, ведут небольшой бизнес», прямо связаны с ситуацией в экономике.

Для повышения уровня зарплат необходимо добиться качественной занятости, свободы предпринимательства, а также наличия квалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, заключил президент.

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