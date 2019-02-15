Назван российский регион с самыми бедными учителями

Преподаватели чеченских школ получают самые низкие заработные платы по России, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, средняя зарплата педагога в Чечне составляет 20 тысяч 594 рубля, что на 22 процента меньше среднестатистической по России — 38,5 тысячи рублей. В Ставропольском крае доход учителей примерно на том же уровне, что и на Кавказе — 22 тысячи 638 рублей. Учителя в других регионах Северо-Кавказского федерального округа (в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии) также получают не больше 23 тысяч рублей в месяц.

В Росстате подчеркнули, что сумма складывается из доходов завучей и директоров, поэтому заработок обычного учителя еще меньше.

Самые высокие зарплаты получают учителя на Чукотке. Их доход составил в среднем 93 тысячи рублей. В Москве и в Ямало-Ненецком автономном округе учителя зарабатывают чуть меньше: 90 тысяч рублей.

31 января президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за зарплатами учителей в каждом субъекте РФ. Он подчеркнул, что педагогов надо не «нахваливать», а поддерживать уровень их заработка.

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