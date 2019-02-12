Российским ученым предложили ограничить выезд из страны

Молодым российским ученым, на специальность которых есть спрос в других странах, необходимо ограничить свободную эмиграцию, чтобы снизить отток «талантливой молодежи» за границу. С такой инициативой выступил советский и российский ученый-биохимик и молекулярный биолог Георгий Георгиев в материале, опубликованном в газете «Поиск».

По мнению академика РАН, вместо бесплатного высшего образования следует ввести так называемое кредитное. В таком формате государство по-прежнему будет покрывать все расходы студента на обучение, однако по ее окончании он должен будет не менее 15 лет проработать в российской науке. После этого кредит автоматически погасится, в противном случае ученый будет обязан вернуть его в полном объеме.

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Специалист будет иметь право выезжать за пределы страны для участия в научных конференциях и совместных исследованиях с зарубежными коллегами.

«Но все эти выезды за рубеж должны согласовываться с дирекцией института и не превращаться в постоянную работу за рубежом. За 15 лет сильный ученый, несомненно, получит в России отличную позицию и, вероятно, уже не захочет уезжать», — отмечает Георгиев.

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Неограниченное же право на свободную эмиграцию будут получать только те, кто оплатил полностью обучение и не получал стипендию.

Ученый подчеркнул, что данное нововведение должно касаться только интенсивно развивающихся областей науки, в частности таких, как молекулярная и клеточная биология, информационные технологии, многие разделы физики.

В качестве других методов борьбы с оттоком молодых ученых из страны Георгиев предлагает также повышение зарплат в данной области, создание фондов для финансовой поддержки науки, выдачу беспроцентных кредитов на покупку жилья, а также формирование специального экспертного органа для работы с проблемами в данной сфере.

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