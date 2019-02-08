Международный фестиваль науки стартовал в Подмосковье

Международный фестиваль науки стартует в Московском областном университете в пятницу, 8 февраля, сообщила министра образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Фестиваль продлится до 28 февраля. Мы проводим его с целью развития научного потенциала Подмосковья», — сказала Забралова.

По ее словам, такие мероприятия способствуют укреплению научных связей между Подмосковьем и другими странами. Ожидается, что в фестивале примут участие не менее тысячи человек, уточнила министр.

Заслуженные и молодые ученые расскажут о своих достижениях в форматах лекций, мастер-классов, круглых столов, говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что наука нуждается в молодых и перспективных специалистах. Он также анонсировал увеличение числа научно-образовательных и исследовательских центров в стране.