Власти Подмосковья рассказали о финансовой поддержке талантливой молодежи

Две тысячи стипендий на сумму более 20 тысяч рублей получили одаренные дети из Подмосковья в текущем году. Об этом сообщила министр образования региона Марина Захарова в пятницу, 15 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Губернатором принято такое направление, как поддержка и мотивация талантливой молодежи. По 27 тысяч рублей получают именные стипендии одаренные дети», — сказала Захарова.

Министр подчеркнула, что 300 именных стипендий по 50 тысяч рублей получили дети с ограниченными возможностями здоровья. Она также напомнила, что с этого года в регионе были введены новые выплаты победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Кроме того, со следующего года призеры международных олимпиад смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

При этом премии получают и учителя талантливых подростков, отметила министр образования. «Все педагоги Московской области, кто подготовил 100-балльников, с этого года и в дальнейшем получают по 100 тысяч рублей за подготовку таких учеников. В этом году они эту сумму уже получили. У нас 323 ученика являются 100-балльниками, 258 учителей, кто их подготовил», — рассказала Захарова.

10 июля первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова рассказала, что двадцать студентов и аспирантов, обучающихся в местных учебных заведениях, получат губернаторские гранты на общую сумму 1,85 миллиона рублей. Она уточнила, что гранты предоставляются сроком на год для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки в регионе.

Губернаторская программа грантов реализуется в Подмосковье на протяжении пятнадцати лет.