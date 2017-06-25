Выпускной в подмосковном «Патриоте» собрал 28 тысяч человек

Общеобластной выпускной вечер в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» собрал 28 тысяч человек. Об этом сообщается на официальном портале правительства и губернатора Московской области.
На мероприятии собрались выпускники девятых и одиннадцатых классов из 67 муниципалитетов региона, их родители и учителя, отмечается в сообщении.
Праздник, состоявшийся вечером 24 июня, открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Мы очень хотим, чтобы каждый из вас реализовал все мечты, которые наметил в своей жизни, — сказал глава региона. — Как известно, это лучше получается у тех, кто настойчив и целеустремлен».
Как рассказывают в пресс-службе, для выпускников было организовано танцевальное, лазерное и пиротехническое шоу. Перед ними также выступили, в частности, исполнители Баста, Егор Крид и Мот.
Общеобластной праздник для подмосковных выпускников в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России проводился впервые. Власти региона отмечали, что если опыт будет удачным, такой выпускной может стать традиционным.