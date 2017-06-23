Воробьев призвал чиновников уделить внимание молодежи на выпускном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился ко всем главам муниципалитетов с просьбой поздравить подмосковных одиннадцатиклассников на общеобластном выпускном. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИАМО.
«Мы должны объединять Подмосковье, уделять внимание молодежи», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул необходимость того, чтобы «выпускники увидели своего главу, услышали от него приятные слова поздравления».
Глава региона озвучил просьбу в рамках семинара для органов государственной и муниципальной власти о внедрении современных принципов проектного управления, который проходит на подмосковной площадке «Корпоративного Университета Сбербанка».
Ранее в этот день президент России Владимир Путин пожелал выпускникам быть успешными и счастливыми, отметив, что страна нуждается в их талантах и энергии.
Общий праздник для всех выпускников Подмосковья пройдет 24 июня на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Кубинке, где установят пять арт-объектов, один из которых со слоганом праздника «Взлетай!». Молодых людей проведут по красной дорожке, перед ними также выступят музыкальные исполнители.
В Московской области в этом году насчитывается порядка 95 тысяч выпускников, около 31 тысячи из них — выпускники одиннадцатых классов.