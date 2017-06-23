Путин пожелал выпускникам не бояться амбиций и сверхзадач

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ 2017 года. Текст обращения главы государства опубликован в пятницу, 23 июня, на официальном сайте Кремля.

«Сегодня вы устремлены в будущее — в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. Добивайтесь того, что, возможно, никто еще не делал», — призвал президент.

Он пожелал выпускникам быть успешными и счастливыми, отметив, что Россия нуждается в их талантах и энергии.

В ночь на 24 июня в большинстве российских школ состоятся выпускные вечера. В них примут участие более 617 тысяч человек.

Ранее в июне Путин заявил, что воспитание является первичным фактором полноценного развития человека. «Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к родине — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным», — сказал глава государства.