Провели внеклассную работу

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Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В среду, 21 июня, оставив позади учебный год, два десятка классных руководителей выпускников школ из разных регионов страны прибыли в Кремль для беседы с президентом. Такая встреча проходила впервые, и вовсе не для того, чтобы учителя рассказали главе государства о проблемах в сфере образования, а для того, чтобы вместе обсудить проблемы в сфере воспитания. Именно воспитание — функция классных руководителей. Так считают они сами, и в этом их поддерживает президент. О том, как прошла их беседа, — в материале «Ленты.ру».

В этот день в Кремле собрались, очевидно, лучшие педагоги со всей страны. Во всяком случае, в Минобрнауки решили, что именно эти 25 человек должны выступить своего рода консультантами главы государства. Их привезли в Москву в понедельник, познакомили друг с другом, провели для них несколько экскурсий по городу. И в круглом фойе первого корпуса Кремля они уже стояли, как их подопечные на переменах, разделившись на группы по интересам. Здесь были женщины из Комсомольска-на-Амуре, Йошкар-Олы, Нефтекумска, Углича. Они чувствовали себя не настолько напряженно, чтобы забиться в темный угол, но и не настолько расслабленно, чтобы разойтись по залу.

Были рядом и мужчины, причем молодые. Например, учитель географии Алексей Макаров из Озерска и его однофамилец Михаил из Перми, преподаватель истории. Но на переднем плане при общении с прессой были именно женщины, и в первую очередь министр образования Ольга Васильева. Ей сразу задали вполне ожидаемый вопрос об участии школьников в акциях протеста — явление новое, и пока непонятно, как с этим работать в школах.

«Это игры взрослых людей!» — отрезала Васильева. Начинать такие разговоры, на ее взгляд, следует с вопроса, кто выводит школьников на улицу. Делают это те, кто с их помощью добивается политических целей, уверена министр. «Молодежь ведь всегда за все хорошее, против всего плохого. Эту особенность надо использовать правильно, позитивно», — сказала она и от дальнейшего разговора уклонилась.

Но дискуссию о том, что правильно, а что нет, с готовностью продолжили школьные учителя. «Если мы правильно до детей доносим то, как правильно жить, тогда у нас не будет протеста, потому что дети знают, как сделать правильно», — немного волнуясь, объяснялась с корреспондентом одного из телеканалов классный руководитель из Севастополя Ольга Сергеева. «А как правильно?» — интересовался корреспондент. «Уступать место в транспорте — вот правильная политика, вот правильное поведение», — немного сбиваясь в сторону, пыталась объяснить педагог.

Их спор был долгим, постепенно к нему подключались другие женщины. Они буквально окружили корреспондента, интересуясь, почему в школьные годы классные руководители не рассказывали ему о патриотизме и нравственности. «Может, раньше и не нужно было. А сейчас вокруг война — и информационная, и настоящая», — наконец выпалила в сердцах одна из педагогов.

«Вот мы, учителя, все очень морально воспитанные. Мы и с родителями общаемся, им помогаем вырабатывать лучшие качества в детях, — сказала учитель математики из Брянска Валентина Маликова (а у нее, между прочим, полувековой стаж работы в школе). — И у нас очень хорошие дети, у нас нет таких, которые ходят на демонстрации. Я и детям говорю: "Туда ходить нельзя. А почему — сами почитайте, решите и мне расскажите". Они хотят окончить школу, получить образование и оплачиваемую работу. А про коррупцию мы ни разу не говорили, потому что в школе ее нет!»

В то же время учителя сетовали на то, что им постоянно приходится догонять учеников по уровню технической оснащенности и подкованности, следить за тем, чтобы не проносили на урок смартфоны. Ведь могут снять учителя на камеру в момент захлестнувших эмоций, выложить ролик в сеть, и там, конечно, педагогу достанется — комментаторы не пожалеют. «Приходится себя держать в руках, не говорить лишнего. И на порядочность ребенка рассчитывать», — признавались классные руководители.

Держали они себя в руках и на встрече с президентом — волю эмоциям точно не давали. Все-таки такая встреча проходила впервые, и педагоги просто не понимали, на чем лучше сделать акцент. Вообще с учителями Владимир Путин общается регулярно, но беседы эти носят преимущественно закрытый характер. В последний раз он разговаривал со школьным работником совсем недавно — в ходе прямой линии 15 июня. И сильно удивился тому, что молодая учительница из Иркутской области получает всего 16 тысяч рублей, тогда как по региону средняя зарплата в два раза выше. Куда делась разница, он так тогда и не понял.

К слову, эту тему классные руководители, как говорили они сами, вовсе не имели намерения поднимать. Но президент сам в разговоре заметил, что для того, чтобы обеспечить повышение доходов бюджетникам в регионах, ему приходится «реально с дубиной стоять».

Тема нынешней встречи была заявлена совсем другая. 2018-2027 годы объявлены Путиным «десятилетием детства» в России, потому что «это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить». В Кремле демонстрируют, что понимают: в ХХI веке именно человеческий капитал станет ключевым ресурсом и фактором мировой конкуренции. Образовывают и воспитывают этот «ресурс» учителя, особенно классные руководители. И ведь где-то в их работе происходит сбой, если появляются истории о массовых драках подростков или о школьниках-живодерах.

Поэтому разговор Путин начал сразу с главного. «Получить знания непросто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился к семье, друзьям, Родине», — обратился он к классным руководителям.

Его собеседники с готовностью рассказали о различных воспитательных методиках, в числе которых были и давно проверенные — например, совместные походы. Один из педагогов порадовался возвращению в школы трудового воспитания. Президент его энтузиазм не разделил. Труд создал человека (тут Путин заметил, что «у церкви другая точка зрения»), однако он не должен становиться эксплуатацией. «Полы мыть все-таки должны люди, которые за это деньги получают», — сказал он. А потом вспомнил, что и сам в студенческом стройотряде приобрел рабочую специальность — плотник 4-го разряда.

Вспомнил он добрым словом и своих учителей, когда рассказывал о том, как педагоги пошли ему навстречу, поняв, что он сделал выбор в пользу юрфака и поэтому бросил заниматься химией и физикой. «Какие люди оказались!» — воскликнул Путин. Острой дискуссии на тему воспитания так и не случилось: собеседники президента перечислили все положительные моменты своей работы по воспитанию и наставничеству. «А на отрицательном мы так не фокусировались», — с легким разочарованием сказал Путин.

Татьяна Меликян

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