В Минобрнауки задумали приравнять студенческие стартапы к дипломным работам

Минобрнауки задумалось о возможности засчитывать создание стартапов в качестве дипломной работы для выпускников вузов, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас обсуждаем, что в качестве дипломных работ могут быть не только научные работы, но и, например, малые инновационные предприятия — стартапы, которые создаются бакалаврами или магистрами», — заявил замминистра Григорий Трубников, пояснив, что таким образом планируется воспитывать культуру технологического предпринимательства.

В начале июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомству рассмотреть возможность приравнивания студенческих стартапов к выпускным квалификационным работам, сообщал «Коммерсантъ».

В мае сообщалось о разработке дорожной карты по поддержке технологического предпринимательства в университетах. Первоначально программа должна быть внедрена в пяти вузах, а в течение следующих пяти лет еще в 30 учебных заведениях. На реализацию планируется выделить около 200 миллионов рублей.