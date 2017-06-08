В рейтинг университетов мира вошли 24 российских вуза

В мировой рейтинг университетов QS World University Rankings (QS) попали 24 российских вуза. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Общее количество российских университетов в рейтинге увеличилось до 24, при этом показатели 14 вузов существенно выросли. Лидером среди отечественной высшей школы вновь стал Московский государственный университет имени Ломоносова, который занимает сегодня в рейтинге 95-е место», — отмечается в ведомстве.

Кроме того, в рейтинг попали Санкт-Петербургский государственный университет (240-е место), Новосибирский государственный университет (250-е место), Московский государственный технический университет имени Баумана (291-е место) и другие.

В 14-м выпуске глобального рейтинга университетов QS перечислены 965 лучших университетов мира. При составлении рейтинга QS оценивают академическую репутацию вуза, репутацию среди работодателей, соотношение преподавателей и учащихся, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов.

В сентябре 2016 года сообщалось, что в ежегодном международном рейтинге компании Quacquarelli Symonds (QS) Томский государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет и Воронежский государственный университет поднялись более чем на 100 пунктов. МГУ тогда занял 108-ю строчку.

