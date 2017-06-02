Путин призвал госкомпании активно работать с инновационными предприятиями

Стартапы способны стать эффективным партнером крупного бизнеса, заявил президент Владимир Путин, выступая в пятницу, 2 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. За этими проектами, как правило, стоят молодежь, работающая в инновационных предприятиях. Поэтому госкомпаниям нужно создавать специальные подразделения по взаимодействию с ними, подчеркнул глава государства, передает корреспондент «Ленты.ру»

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Путин призвал руководство «Ростеха», «Роскосмоса», «Росатома» и других крупных компаний с госучастием с активно использовать открывающиеся в этом направлении возможности. «Будущее всегда определяли умные, дерзкие люди», — напомнил он.

Кроме того, Путин сообщил, что намерен на одной из ближайших встреч с представителями бизнес-сообщества обсудить перспективы развития высокотехнологичных производств. От губернаторов глава государства потребовал обеспечивать благоприятные условия для ведения бизнеса, открывать новые возможности для успешной и свободной работы предпринимателей.

