Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства на развитие вузов выделят более четырех миллиардов рублей. Документ опубликован на сайте кабмина.

Материалы по теме «Никто не узнает, что вы там придумали» Замминистра образования Александр Повалко о перспективах российских вузов

Отмечается, что 3,15 миллиарда рублей направят на субсидии вузам, подведомственным Минобрнауки, а 1,1 миллиарда рублей — на развитие образовательных учреждений, подведомственных Минкультуры. Уточняется, что деньги выделяются на «реализацию государственной политики в сферах образования и культуры, в том числе на расходы по содержанию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг, услуг связи».

В апреле Министерство образования и науки России обнародовало список из 22 университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов. Позднее глава ведомства Ольга Васильева заявила, что восемь новых опорных университетов получат из федерального бюджета по 100 миллионов рублей на год. По ее словам, 14 оставшихся университетов также получат софинансировани