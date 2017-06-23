Трансляция #Основной выпускной набрала миллион просмотров во «ВКонтакте»

Онлайн-трансляция шоу-концерта #Основной выпускной набрала более миллиона просмотров во «ВКонтакте». Прямой эфир проходит в официальном сообществе социальной сети для всех выпускников средних школ 2017 года.

В шоу-концерте принимают участие многие известные российские музыканты. Среди них Сергей Лазарев, Егор Крид и Дмитрий Маликов. В рамках прямого эфира также состоится включение из актового зала победителей конкурса «Выпускной 2017» — гимназии имени Подольских курсантов, где будет выступать инди-поп группа IOWA.

К поздравлениям выпускников также присоединятся и популярные блогеры, в частности, ведущий YouTube-канала «ДружкоSHOW» Сергей Дружко. Звезды сети и артисты расскажут о своих выпускных и снимут для шоу-концерта эксклюзивные ролики.

Проект «Выпускной 2017» стартовал в мае. Всем школьника, указавшим в профиле, что в этом году они станут выпускниками, разослали предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Им доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент.

Всего в акции #Выпускной2к17 поучаствовало более полумиллиона человек — 80 процентов выпускников школ 2017 года. Всего на конкурс было отправлено более 1,5 тысячи видеороликов.

На момент написания заметки прямая трансляция собрала более 1,3 миллиона просмотров.