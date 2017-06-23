«ВКонтакте» порадует гимназистов из Климовска концертом IOWA

«ВКонтакте» определила победителя конкурса «Выпускной 2017» на лучшие видео об окончании школы. Об этом объявили в официальном сообществе социальной сети для всех выпускников средней школы 2017 года.

Главный приз, концерт инди-поп группы IOWA, достался гимназии имени Подольских курсантов из Климовска. Остальным победителям — выпускникам московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана и школы №10 из Коврова, — социальная сеть подарит билеты на фестиваль VK Fest, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 16 июля.

Более того, для пользователей, вступивших в сообщество «Выпускной 2017», будет запущена онлайн-трансляция шоу-концерта с участием Сергея Лазарева, Егора Крида, Дмитрия Маликова и других известных исполнителей. В рамках прямого эфира также состоится включение из актового зала гимназии имени Подольских курсантов, где будет выступать группа IOWA.

К поздравлениям выпускников также присоединятся и популярные блогеры, в частности, ведущий YouTube-канала «ДружкоSHOW» Сергей Дружко. Звезды сети и артисты расскажут о своих выпускных и снимут для шоу-концерта эксклюзивные ролики.

Проект «Выпускной 2017» стартовал в мае. Всем школьника, указавшим в профиле, что в этом году они станут выпускниками, разослали предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов. Им доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент.

Всего участие в акции #Выпускной2к17 поучаствовало более полумиллиона человек — 80 процентов выпускников школ 2017 года. Всего на конкурс было отправлено более 1,5 тысячи видеороликов.