«ВКонтакте» наградит победителей конкурса «Выпускной 2017» концертом IOWA

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги конкурса «Выпускной 2017» на лучшие видео об окончании школы. Итоги конкурса огласила певица IOWA.

Победителями стали выпускники трех учебных заведений: московского лицея номер 1581 при МГТУ им. Баумана, школы номер 10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска. Их работы были отобраны из 1,5 тысяч роликов.

По условиям конкурса, в одной из этих школ 23 июня даст концерт IOWA, остальные получат билеты на организуемый соцсетью фестиваль VK Fest, который пройдет в Петербурге 15 и 16 июля.

Также выпускники, вступившие в сообщество «Выпускной 2017», получат возможность посмотреть в прямом эфире шоу-концерт с участием Сергея Лазарева, Егора Крида, Дмитрия Маликова и других известных исполнителей, а также видеоблогеров. В рамках телемоста состоится включение из актового зала школы-победителя с трансляцией выступления группы IOWA.

В шоу выступят блогеры, в частности, Сергей Дружко, который ведет ДружкоSHOW на YouTube. Звезды сети и артисты расскажут о своих выпускных и снимут для шоу-концерта эксклюзивные ролики.

Проект «Выпускной 2017» стартовал в мае. Всем школьника, указавшим в профиле, что в этом году они станут выпускниками, разослали предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов, беседа создается автоматически. Им доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. По данным «ВКонтакте», к акции присоединились больше 520 тысяч человек. По подсчетам соцсети, это свыше 80 процентов выпускников 2017 года.

«ВКонтакте» — российская соцсеть, созданная в 2006 году. Ежемесячная аудитория ресурса — 95 миллионов пользователей.