«Может на повтор?»

Более 617 тысяч молодых людей в России отпраздновали в ночь с 23 на 24 июня окончание школы со своими друзьями и теперь уже бывшими одноклассниками. Гуляли, по давней традиции, до утра. «Лента.ру» подобрала лучшие моменты выпускных торжеств со всей страны, попавшие стараниями нарядных юношей и девушек в Instagram.

#выпускной2017 A post shared by вова (@vova9858) on Jun 23, 2017 at 10:03am PDT

Школьницы #выпускной #выпускной2017 A post shared by Andrei Shuklin (@andrei.shuklin) on Jun 23, 2017 at 10:05pm PDT

Моя главная выпускница в этом году ) Алена-сестрёнка . Удачи в дальнейшей учебе тебе дорогая !!) #выпускной2017 #выпускноймосква #прическа #макияж #анастасиякуманева A post shared by Анастасия Куманева (@anastasia_kymaneva) on Jun 23, 2017 at 9:17am PDT

В добрый путь, дорогие выпускники!!!#выпускной2017 #лениногорскийрайон#vospitaniemoinrt A post shared by УО г.Лениногорск (@uprav_obraz_leninogorsk) on Jun 23, 2017 at 9:14am PDT

#выпускник2017 🍑 #выпускной2017 A post shared by M.🌸 (@margotkiseleva) on Jun 23, 2017 at 10:18am PDT

Больше не школьник🙈😎🎉 #выпускной2017 A post shared by Алина (@alishafrol) on Jun 23, 2017 at 10:32am PDT

Я надеюсь не убьете меня за такое? 😅 как заходят другие школы в #паркгорького - тихо, спокойно... и как заходим мы 😎#пг2017#выпускной#выпуск2017#1297#school1297 A post shared by Tokoya|Шура (@tuemil_higard) on Jun 23, 2017 at 10:16pm PDT

Тут даже сказать как-то нечего🎈 . . . #алыепаруса #skarletsails #saintp #непринялись A post shared by Ekaterina Gagarinskaya (@gagarinskaya_ek) on Jun 23, 2017 at 11:49pm PDT

#выпускной2017#кремль A post shared by Максим (@fallen4ever16) on Jun 23, 2017 at 7:24pm PDT

Алые паруса 2017 #нева #выпуск2017 #санктпетербург #алыепаруса2017 #выпускной2017 #lovestory A post shared by Oleg elite (@oleg_elite) on Jun 23, 2017 at 9:11pm PDT

Ну тут все понятно 😂😅👸🏼👸🏼👸🏼#прынцесска #люблювас#vscomoscow #выпуск2017 #выпускной2017 #выпускники2017 #прощайшкола A post shared by AnastasiA Ulyantseva (@milisa_diamond) on Jun 23, 2017 at 9:45pm PDT

#starперцы22 #starперцы #выпускной2017 #гимназия5 #11Б #Кутузовский #выпускнойбарнаул A post shared by Сергей Шишкин (@sergyshishkin9) on Jun 23, 2017 at 9:45pm PDT

#выпускной2017 A post shared by Клименко Миша (@klim__99) on Jun 23, 2017 at 9:54pm PDT

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