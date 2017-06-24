«Может на повтор?»

Более 617 тысяч молодых людей в России отпраздновали в ночь с 23 на 24 июня окончание школы со своими друзьями и теперь уже бывшими одноклассниками. Гуляли, по давней традиции, до утра. «Лента.ру» подобрала лучшие моменты выпускных торжеств со всей страны, попавшие стараниями нарядных юношей и девушек в Instagram.
Выпускники на крыше. Любая высота покорится, если брать ее вместе 🤝👨🏻🎓👩🏼🎓🤝👨🏻🎓👩🏼🎓🤝👨🏻🎓👩🏼🎓🤝👨🏻🎓👩🏼🎓 ❤️#елизаветинскаягимназия #красивыеумныедети #будущеероссии #большенедети #любимыйвыпуск #выпускной2017 #сегодня #сейчас #lovethem #graduation #graduationday #our #graduates #goodbyeschool #bestwishes #behappy #будьтесчастливыдорогие #sun #blessing #blessed #friends #friendshipneverends
Крутейший выпускной 7го лицея! 😝😝 Ребята потрясающие! Все до единого!!! Два класса, а они как одна семья. 👍 До сих пор на драйве и эмоциях, хотя спать 😴 осталось четыре часа до корпоратива у Metro C&C, в ⚽ будем с ними гонять днем. #выпускной2017лицей7 #лицей7воронеж #выпускнойворонеж #выпускной2017 #романгордеев #ведущийромангордеев #ведущийворонеж #ведущийнавыпускной #хорошийведущий
94 лицей 9В👍🏻😊Выпускной весёлый, драйвовый и просто 🔥 Вот позади года вашей учебы 🎊И первый взлёт, и первое паденье... На выпускном вы вспомнили каждое мгновение🙃 Пока вы классом, ещё рядом, а впереди далёкий длинный путь🌎 И есть возможность добрым нежным взглядом👀прощенье 🙏🏻попросить за что нибудь😉 Мы вам желаем силы вдохновения💪🏻🎨Поменьше неудач и слез! И в наш нелегкий век, ещё терпения 😇 И исполнения мечтаний всех и грёз 🙃 В добрый путь выпускники! 🎊❤️🎉🎈🎈🎈🎓#праздничнаямастерскаятворческихидейgrandshow #ведущийнавыпускной #ведущаявероникаартемьева #выпускной2017 #выпускнойуфа2017