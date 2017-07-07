Более четырех тысяч студентов смогут бесплатно обучаться в вузах Подмосковья

Более четырех тысяч бюджетных мест предусмотрено в вузах Московской области на этот год. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает телеканал «360» в пятницу, 7 июля.

«Более половины бюджетных мест отдано для будущих педагогов — 2305 человек, в 2016 году их было 1980. Увеличено количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности — 977 человек, в прошлом году — 900», — сказала первый зампред регионального правительства Ольга Забралова.

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По ее словам, минимальный размер стипендии студента подмосковного вуза составляет 2620 рублей. Кроме того, все учащиеся могут претендовать на именную стипендию «Подмосковье» и губернаторские гранты.

В этом году в Московской области насчитали 95 тысяч выпускников. 24 июня в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» для них прошел выпускной вечер. По оценкам региональных властей, мероприятие собрало 28 тысяч человек.