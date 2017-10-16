Подмосковье возглавило топ‑10 по качеству бюджетного приема в вузы

Москва и Подмосковье заняли первую строчку в рейтинге российских регионов по качеству бюджетного приема в высшие учебные заведения. Об этом сообщается в материалах, подготовленных к пресс-конференции «Качество приема в вузы в 2017 году».

Средний балл ЕГЭ у зачисленных студентов из столичных и подмосковных вузов — 77. Второе место в топ-10 занял Санкт-Петербург с 76 баллами, за ним следуют Томская область. В рейтинг от Москвы и Подмосковья вошли 62 вуза.

«2017 год показал нам положительные показатели качества приема. В этом году количество вузов с приемом на бюджет студентов с результатами ЕГЭ выше 70 процентов выросло до 151 [университета]», — сказала заместитель председателя правительства Ольга Голодец.

7 июля первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.сообщила, что на 2017 год в вузах Московской области предусмотрено более четырех тысяч бюджетных мест. По ее словам, минимальный размер стипендии студента подмосковного вуза составляет 2620 рублей.

В этом году в регионе насчитали 95 тысяч выпускников. 24 июня в подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» для них прошел выпускной вечер. По оценкам местных властей, мероприятие собрало 28 тысяч человек.