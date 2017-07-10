Сумма выплат по губернаторским грантам в Подмосковье составит почти 2 миллиона

Двадцать студентов и аспирантов, обучающихся в Московской области, получат губернаторские гранты на общую сумму 1,85 миллиона рублей, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 10 июля.

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«Гранты предоставляются сроком на год для проведения исследований по приоритетным направлениям развития науки в регионе. Самое большое количество заявок от кандидатов подано по направлениям: новые материалы и технологии; охрана окружающей среды, технологии по обращению с отходами; биотехнологии», — рассказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

Она уточнила, что 10 студентов получат гранты в размере 50 тысяч рублей, столько же аспирантов — по 135 тысяч рублей. Губернаторская программа грантов реализуется в Подмосковье на протяжении пятнадцати лет, отмечается на сайте.

7 июля Ольга Забралова сообщила, что на 2017 год в вузах Московской области предусмотрено более четырех тысяч бюджетных мест. По ее словам, минимальный размер стипендии студента подмосковного вуза составляет 2620 рублей.