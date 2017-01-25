«Рыбаков фонд» объявил о масштабной грантовой программе

«Рыбаков фонд» запускает грантовую и стипендиальную программу в сфере образования. Об этом сообщили основатель фонда Екатерина Рыбакова и вице-президент по образованию Нурлан Киясов в ходе Международного конгресса к 120-летию Льва Выготского, говорится в релизе организаторов.

В конкурсе смогут принять участие педагоги дошкольного образования, студенты магистратуры и пятого курса специалитетов высших учебных заведений, обучающихся очно по направлениям подготовки — «педагогические науки» и «гуманитарные науки». Общий размер программы составляет 30 миллионов рублей.

«Цель конкурса — поддержка педагогов, мотивированных на развитие современного, ориентированного на ребенка дошкольного образования, и лучших студентов, обучающихся по специальностям, востребованным на дошкольных образовательных программах», — отмечается в сообщении.

Для участия в конкурсе педагогам дошкольного образования необходимо представить организаторам эссе по одной из актуальных тем, заполнить заявку на номинацию, подготовить видео-интервью и, при желании участвовать в мероприятиях летней школы, мотивационное письмо об участии. Студенты для участия в конкурсе должны написать эссе.

Победителями Всероссийского конкурса стипендий и грантов имени Льва Выготского станут 340 педагогов и 400 студентов, для которых предусмотрены стипендии в 20 тысяч рублей и гранты до 100 тысяч.

Прием заявок на конкурс осуществляется до 14 февраля, итоги подведут до 26 апреля.

