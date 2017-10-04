18 подмосковных школ вошли в число лучших в России

18 школ Московской области вошли в число лучших в России. Рейтинг образовательных учреждений в среду, 4 октября, опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на Московский центр непрерывного математического образования.

Всего специалисты выбрали 500 учебных заведений, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2016-2017 учебном году. Подмосковье в рейтинге представлено, в частности, школой-интернатом естественно-математической направленности имени Капицы, гимназиями №12, №9 и №3, лицеем научно-инженерного профиля Королева и другими.

Лучшим в России признан президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге, второе место занял Республиканский лицей для одаренных детей Саранска, третье место досталось московской школе №179.

Ранее в среду губернатор Мособласти Андрей Воробьев в преддверии Дня учителя вручил награды лучшим педагогам и воспитателям региона. Он отметил, что всего в Подмосковье работают 47 тысяч учителей.

24 августа местные власти представили список ста лучших школ региона по итогам прошлого учебного года.