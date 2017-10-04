Воробьев наградил лучших учителей и воспитателей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня учителя вручил награды лучшим педагогам и воспитателям Подмосковья. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 4 октября.

«Хочу поздравить все наши 47 тысяч учителей с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить за ваше внимание, вашу теплоту, за то, что вы есть. Спасибо вам, низкий поклон. И мы постараемся постоянно заботиться о вас», — сказал Воробьев на церемонии награждения.

По итогам конкурса «Педагог года Подмосковья — 2017» победителем в номинации «Воспитатель года» стала старший воспитатель детского сада № 52 «Котенок» города Химки Анастасия Шлемко. В номинации «Учитель года» победил преподаватель истории и обществознания Гимназии № 9 города Химки Григорий Назаров, говорится в сообщении. Помимо этого, дипломами были награждены отличившиеся профессионализмом учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, физики и других предметов.

24 августа Андрей Воробьев вручил награды лучшим педагогам и директорам образовательных учреждений региона. Награждение состоялось в рамках форума «Современное образование — лидерство Подмосковья».

В тот же день власти Московской области представили список ста лучших школ региона по итогам прошлого учебного года.