Путин охарактеризовал молодых ученых России

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить привлекать молодых и перспективных специалистов в науку. Соответствующе заявление он сделал на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год в четверг, 7 февраля, передает ТАСС.

«Безусловно, привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено, как и выстраивание в единую систему школ одаренных ребят, ведущих вузов, аспирантов, пока работающих в различных лабораториях, научных центрах мирового уровня», — сказал глава государства.

По его мнению, эта мера позволит увеличить возможности российской науки, а ученым даст новые карьерные перспективы. Президент также отметил увеличение числа исследователей в возрасте до 39 лет. По его словам, в науку сегодня приходят «сильные, талантливые молодые люди».

В ходе выступления Владимир Путин анонсировал запуск процесса создания научно-образовательных и исследовательских центров по всей стране. По его словам, одни их первых центров появятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!