Путин поведал о прекрасном будущем России

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций в Кремле рассказал о том, каким он видит будущее страны. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал глава государства.

6 февраля комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) обнародовала доклад «О лженаучности гомеопатии». Специалисты порекомендовали Минздраву изъять гомеопатические препараты из государственных клиник.

Помощник президента России Андрей Фурсенко, комментируя выводы комиссии РАН, отметил, что возникшие в обществе споры вокруг гомеопатии и ее лженаучности не стоят потраченной на них энергии. «Я не уверен, что это главные проблемы, которые сегодня должны волновать нашу науку и медицину», — заявил чиновник.

В начале этого же месяца международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала исследование, в котором значилось, что развивающиеся страны будут доминировать в глобальной экономике к 2050 году, при этом Россия станет первой экономикой Европы.

