70 миллионов рублей направили на поддержку подмосковной науки

Более 70 миллионов рублей направили на поддержку научных исследований в Подмосковье в 2018 году, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов на заседании Московского областного научно-технического совета. Его слов приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 18 декабря.

Он напомнил, что гранатовая поддержка в этой области осуществляется региональным правительством с 2014 года. За это время поддержку получили 79 проектов на сумму свыше 232 миллиона рублей.

В этом году гранты были выделены на реализацию 24 проектов, уточнил министр.

В пресс-службе ведомства также отметили, что важную роль для развития науки играет создание комфортных условий для молодых специалистов. В регионе действует программа «Жилище», в рамках которой ученым выделяются средства на улучшение жилищных условий. В этому году на эти цели из областной казны было выделено 254 миллиона рублей, в программе приняли участие 71 человек.

