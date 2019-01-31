Россия
 
Последние новости
ЦБ прокомментировал информацию о венесуэльском золоте в России
Мать-одиночка ушла в эскорт и расплатилась за долги
Объяснено желание Польши заиметь больше американских военных
Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов
Роскомнадзор отыскал нарушения в работе «Би-би-си» в России
Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его
В США назвали «убийцу» СССР
Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса
В украинской президентской гонке появился новый лидер
Новости партнеров

Путин призвал перестать нахваливать учителей и вспомнить о зарплатах

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Ольга Васильева

Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за заработной платой учителей. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 31 января.

«Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», — сказал Путин на встрече с Васильевой.

Глава государства добавил, что в регионах также должны за этим следить. Министр, в свою очередь, отметила важность поручения. «Наши учителя — удивительные люди», — сказала она.

«Я знаю. Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите», — заключил российский лидер.

В рамках рабочей встречи обсуждались предварительные результаты деятельности Министерства просвещения и планы работы ведомства в рамках реализации национального проекта в сфере образования, говорится на сайте Кремля.

26 января алтайская чиновница Екатерина Четошникова осудила жалобы молодых учителей на зарплату в девять тысяч рублей. По ее словам, следует что-то из себя представлять, а не сразу «хотеть мерседес».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским чиновникам посоветовали начать думать
Алтайский губернатор оценил упрек учителям с зарплатой в девять тысяч
Чиновница объяснила свой упрек недовольным зарплатой в девять тысяч рублей
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«У людей где-то глубоко сидит страх»

Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
20:3529 января

Раскрыта история создания российских ЧВК

11:4829 января

Россию сравнили с Папуа — Новой Гвинеей по уровню коррупции

13:51Сегодня

«Самую красивую наркоманку России» задержали за наркотики

Россия00:0329 января

«Яйца ущемляют ваши права»

Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
15:05Сегодня

Пассажирка московского автобуса провалилась под пол и попала на видео 

13:37Сегодня

Раскрыты детали телефонных переговоров Путина и Лукашенко

15:04Сегодня

Водитель ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса

Россия00:0318 января

«Я сто раз завязывал, и толку не было»

Почему россияне пьют, бросают и снова пьют
01:2629 января

Вынужденных коррупционеров освободят от наказания

13:21Сегодня

В России захотели ограничить гласность правосудия

12:26Сегодня

Назван годовой доход арестованного сенатора

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
«Самую красивую наркоманку России» задержали за наркотики
Пассажирка московского автобуса провалилась под пол и попала на видео
Раскрыты детали телефонных переговоров Путина и Лукашенко
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Европарламент назвал Гуайдо президентом Венесуэлы
Объяснено желание Польши заиметь больше американских военных
Стало известно о вывозе из России золота для Венесуэлы
Россия открестилась от присутствия своих военных в Венесуэле
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»
Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
В Узбекистане сократился рынок торговли людьми
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Рижский мэр Ушаков отреагировал на обыски
К мэру Риги Ушакову пришли с обыском
Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Экономика Германии дала сбой
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард
Москвичей успокоили насчет перебоев с поставками продуктов
Европа поддержит Иран в обход США
В России начали менять систему измерения бедности
Россия поставила мировой рекорд в производстве индейки
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российский мэр попал на видео в момент получения взятки
Массовые хищения газа выявлены в Дагестане
После кражи шубы из Третьяковки возбудили дело
Богатства арестованного сенатора Арашукова попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
В США назвали «убийцу» СССР
Раскрыты последствия Армагеддона для Москвы
Россия нашла у США запрещенную «суперпушку»
Запуск OneWeb отложат из-за аномалии «Союза»
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Канадский хореограф Медведевой назвала учениц Тутберидзе «одноразовыми»
Пойманного на допинге во время Олимпиады-2018 японца отказались наказывать
Заявивший о «хрустальной бороде» Емельяненко боец UFC объяснился
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Малкин подрался с соперником и повалил его на лед в матче НХЛ
Месси высказался о «сливах» «Барселоны»
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Обвиненный в педофилии режиссер «Богемской рапсодии» получит миллионы долларов
Названы самые ожидаемые блокбастеры года
Дрейк оставил 20 тысяч долларов чаевых двум сотрудницам «Макдоналдса»
Актриса из «Пролетая над гнездом кукушки» умерла в хосписе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Другая жизнь
Успешные журналисты отказываются от славы и денег. И становятся только счастливее
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Обнаружен способ взломать смартфон по номеру телефона
Гуру «Битвы экстрасенсов» обокрали лжепродавцы картошки
Галкин объяснился за издевательские пародии на Ахеджакову
Список важных вещей для потерявшей память бабушки растрогал интернет
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Священнослужитель разозлился из-за трусов с лицом божества
Модель-бисексуалка разделась в рекламе вместе с чернокожим
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Ариана Гранде набила татуировку с нелепой ошибкой и придумала оправдание
Все материалы
Путешествия
Загнивающий мир
Он заснял самые необычные кладбища заброшенной техники России и мира
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
В самолет с россиянами ударила молния
Российские туристы предпочли выгоду комфорту
Названа самая безопасная страна мира
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Спящая мать чуть не задушила ребенка волосами
Бизнесмен сбежал от полиции ради встречи с тяжелобольным сыном
Изменщик спустя три года заплатил девушке за прощение
Бывшую королеву красоты избил муж
Все материалы
Точка доступа
Насколько крутым оказался премиальный «кореец» — итоги длительного теста Genesis G70
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
В России сертифицировали первый «горячий» хэтчбек Hyundai
На видео засняли четырехосный и восьмиколесный седан Toyota
«Заряженная» Vesta стала первой «Ладой» за миллион рублей
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Самую маленькую российскую квартиру нашли в Казани
Оскандалившийся петербургский ЗАГС выставили на продажу
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Все материалы