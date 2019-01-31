Путин призвал перестать нахваливать учителей и вспомнить о зарплатах

Президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить за заработной платой учителей. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 31 января.

«Я вас прошу все-таки отслеживать, что происходит в каждом субъекте Российской Федерации. Зарплата учителей не должна опускаться ниже, чем в среднем по экономике в регионах», — сказал Путин на встрече с Васильевой.

Глава государства добавил, что в регионах также должны за этим следить. Министр, в свою очередь, отметила важность поручения. «Наши учителя — удивительные люди», — сказала она.

«Я знаю. Следите за уровнем их заработной платы, не надо их нахваливать. За зарплатой следите», — заключил российский лидер.

В рамках рабочей встречи обсуждались предварительные результаты деятельности Министерства просвещения и планы работы ведомства в рамках реализации национального проекта в сфере образования, говорится на сайте Кремля.

26 января алтайская чиновница Екатерина Четошникова осудила жалобы молодых учителей на зарплату в девять тысяч рублей. По ее словам, следует что-то из себя представлять, а не сразу «хотеть мерседес».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!